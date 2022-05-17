В поликлиниках Екатеринбурга из-за сбоя пациентам не оформляют больничные

В поликлиниках Екатеринбурга из-за сбоя пациентам не оформляют больничные
В поликлиниках Екатеринбурга из-за сбоя пациентам не оформляют больничные
Вчера, 10:24ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге терапевты пожаловались на то, что из за сбоев в системе МИР не могут оформлять электронные листы нетрудоспособности.

В поликлиниках Екатеринбурга из-за сбоя пациентам не оформляют электронные больничные. О ЧП сообщает Е1 со ссылкой на терапевтов.

Медики говорят, что такая проблема существует еще с 24 апреля. У них из-за сбоя не получается открыть, продлить и закрыть электронный лист. Жалующиеся пациенты звонят в ФСС, но там сбои отрицают.

Источник в здравоохранении сообщил вышеуказанному изданию, что сбой произошел в системе «Медицинская интегрированная регистратура», в которой работают все поликлиники города. В других городах аналогичной проблемы не наблюдается. Починкой уже занимаются Минцифра и ФСС.

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