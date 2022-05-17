В Тюмени прошла сильная гроза и град

Ранее сообщалось, что в Тюмени во время дождя затопились улицы. Жители сообщили, что вода пришла в новые жилые комплексы. Потопы стали наблюдаться в Южном, Заречном микрорайонах, ЖК Плеханова, улицах Калинина, Народной и других.