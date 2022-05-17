В Тюмени прошла сильная гроза и град

В Тюмени прошла сильная гроза и град
В Тюмени прошла сильная гроза и град
Вчера, 17:01ОбществоФото: pixabay.com
В Тюмени до вечера продлится плохая погода. Наблюдается гроза и град.

В Тюмени прошла сильная гроза и град. Природные катаклизмы происходят в городе сегодня, 17 мая.

Гроза началась приблизительно в 15:08. После нее выпал град. Синоптики Гисметео сообщают, что непогода продлится до 17:00, температура воздуха может снизиться до плюс 17 градусов.

Ранее сообщалось, что в Тюмени во время дождя затопились улицы. Жители сообщили, что вода пришла в новые жилые комплексы. Потопы стали наблюдаться в Южном, Заречном микрорайонах, ЖК Плеханова, улицах Калинина, Народной и других.

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