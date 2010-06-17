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Дело по ЧП на шахте «Естюнинская» передадут в прокуратуру в июне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дело по ЧП на шахте «Естюнинская» передадут в прокуратуру в июне

17 июня 2010, 17:05ОбществоArtem
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