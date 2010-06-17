Дело по ЧП на шахте «Естюнинская» передадут в прокуратуру в июне

Об этом заявил старший помощник руководителя управления по связям со СМИ СУ СКП РФ по Свердловской области Александр Шульга. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, после 10-ти дней рассмотрения дела прокурором, оно будет передано в суд. По словам Александра Шульги, основным виновным по данному делу проходит заведующий подземно-расходным складом шахты, в интересах следствия имя его не называется. Он был уволен, как только на него было заведено уголовное дело, отметил Александр Шульга. Причиной аварии, произошедшей 23 декабря 2009 года, на шахте «Естюнинская» стали обрыв контактного провода при движении вагонетки и короткое замыкание. Искра медного контактного провода попала в вагон, в котором перевозились взрывчатые материалы.