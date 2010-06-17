Каждая вторая легковушка на российских дорогах старше 10-ти лет
17 июня 2010, 16:10ОбществоArtem
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Отчет по структуре российского парка легковых автомобилей подготовило агентство "Автостат".
По данным на июнь в отличие от многих развитых стран, российский автопарк достаточно стар. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет почти 13 лет. Более половины автомобилей, которые эксплуатируются сейчас на территории страны, имеют возраст старше 10 лет. На долю машин до 3 лет в России приходится 18% парка. По состоянию на начало года, российский парк насчитывал 33 миллиона легковых автомобилей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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