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Каждая вторая легковушка на российских дорогах старше 10-ти лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждая вторая легковушка на российских дорогах старше 10-ти лет

17 июня 2010, 16:10ОбществоArtem
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