Каждая вторая легковушка на российских дорогах старше 10-ти лет

По данным на июнь в отличие от многих развитых стран, российский автопарк достаточно стар. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет почти 13 лет. Более половины автомобилей, которые эксплуатируются сейчас на территории страны, имеют возраст старше 10 лет. На долю машин до 3 лет в России приходится 18% парка. По состоянию на начало года, российский парк насчитывал 33 миллиона легковых автомобилей.