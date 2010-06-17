Организаторам прыжков с моста избрана мера пресечения
17 июня 2010, 16:25ОбществоArtem
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Организаторам прыжков с моста в Каменском районе избрана мера пресечения.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКП РФ по Свердловской области, допрошены в качестве подозреваемых двое организаторов услуг по прыжкам с моста. В отношении организаторов аттракциона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас следственные органы определяют степень ответственности каждого из организаторов в смерти девушки и молодого человека, прыгнувших с моста.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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