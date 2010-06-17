Платить за свет со следующего месяца придется больше
17 июня 2010, 16:55ОбществоArtem
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Но не всем, а только тем, у кого нет электросчетчика.
С 1 июля нормативы потребления электроэнергии вырастут на 20%, сообщили в Региональной энергокомиссии. Платежи для тех, у кого стоят приборы учета, не изменятся, - подчеркивают в энергокомиссии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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