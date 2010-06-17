Продукты за 10 лет подорожают на 40%
17 июня 2010, 16:06ОбществоArtem
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Рост цен на продукты за десять лет составит 40%. Таковы прогнозы Продовольственного и сельскохозяйственного агентства ООН.
Причём, в подорожании продуктов питания со значительным отрывом другие страны опережает Бразилия. В таких странах как Индия, Китай, Россия и Украина цены могут вырасти более, чем на 20%. Больше всего подорожают растительное масло, пшеница, и молоко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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