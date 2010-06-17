Работодатели г. Нижний Тагил должны отчитаться перед Пенсионным фондом до 31 июля

Формы отчетности по нему изменены, они будут размещены на сайте www.pfrf.ru , Прием отчетности осуществляется с 1 по 31 июля. Таким образом, сроки представления сокращены вдвое. В Пенсионном Фонде предлагают представлять отчетность в электронной форме с электронной цифровой подписью по Интернету. Все подробности – на сайте Пенсионного Фонда. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 48-12-64.