Работодатели г. Нижний Тагил должны отчитаться перед Пенсионным фондом до 31 июля
17 июня 2010, 16:37ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 июля Управление пенсионного фонда в г. Нижний Тагил и Пригородном районе приступает к одновременному приему от страхователей двух форм отчетности: по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование и отчетности по персонифицированному учету.
Формы отчетности по нему изменены, они будут размещены на сайте www.pfrf.ru , Прием отчетности осуществляется с 1 по 31 июля. Таким образом, сроки представления сокращены вдвое. В Пенсионном Фонде предлагают представлять отчетность в электронной форме с электронной цифровой подписью по Интернету. Все подробности – на сайте Пенсионного Фонда. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 48-12-64.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей