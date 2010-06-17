Ремонт теплотрассы на Ленина в г. Нижний Тагил. Водителям нужно выбирать объезд

Как рассказал нам заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, аварийный участок теплотрассы находится под трамвайными путями в районе Киномакса. Там планируют не только заменить участок трубы, но также изолировать ее и установить блокировку от блуждающих токов. В связи с ремонтными работами, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, жители нескольких домов останутся без горячей воды. Скажется ремонт и на автомобилистах. Так, завтра с 10-ти утра будет закрыто движение по проспекту Ленина. Как рассказали нам в тагильской Госавтоинспекции, движение будет ограничено от улицы Вязовская до улицы Пархоменко. Закрытый участок можно будет объехать по улицам Газетная, Карла Маркса и проспекту Строителей. Трамваи 15-го маршрута будут курсировать через Красный Камень. Маршрут № 1 на это время закрывается. Восстановить движение планируется к утру 21-го июня.