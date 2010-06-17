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Ремонт теплотрассы на Ленина в г. Нижний Тагил. Водителям нужно выбирать объезд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт теплотрассы на Ленина в г. Нижний Тагил. Водителям нужно выбирать объезд

17 июня 2010, 17:11ОбществоArtem
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