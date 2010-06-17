Уралвагонзавод пожаловался на Северсталь

Как пишет РБК daily, в начале месяца «Уралвагонзавод» заключил с «Северсталью» контракт сроком на один месяц, согласившись с подорожанием проката почти на 30%. Металлурги при этом обещали увеличить объемы поставок на 50%. На УВЗ утверждают, что вынуждены были согласиться с новыми ценовыми условиями, поскольку в апреле-мае отгрузка котельного листа на предприятие фактически не производилась и производство оказалось под угрозой остановки. В аппарате Игоря Сечина подтвердили получение письма УВЗ и сообщили, что в профильные ведомства уже направлены поручения разобраться в ситуации.