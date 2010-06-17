Уралвагонзавод пожаловался на Северсталь
17 июня 2010, 16:58ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руководство НПК «Уралвагонзавод» направило заместителю председателя Правительства России Игорю Сечину жалобу на завышение «Северсталью» цен на свою продукцию.
Как пишет РБК daily, в начале месяца «Уралвагонзавод» заключил с «Северсталью» контракт сроком на один месяц, согласившись с подорожанием проката почти на 30%. Металлурги при этом обещали увеличить объемы поставок на 50%. На УВЗ утверждают, что вынуждены были согласиться с новыми ценовыми условиями, поскольку в апреле-мае отгрузка котельного листа на предприятие фактически не производилась и производство оказалось под угрозой остановки. В аппарате Игоря Сечина подтвердили получение письма УВЗ и сообщили, что в профильные ведомства уже направлены поручения разобраться в ситуации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей