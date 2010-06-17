В г. Нижний Тагил пока не найдено сухофруктов из Таджикистана
17 июня 2010, 16:48ОбществоArtem
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Как рассказали нам в нижнетагильском отделе Роспотребнадзора, сейчас в городе проводятся рейды по местам продажи сухофруктов и орехов.
Специалисты проверяют сертификаты и накладные на продукцию. Сомнительных таджикских продуктов пока не найдено, отметили в Роспотребнадзоре. Между тем, в городе продолжается вакцинация от полиомиелита людей, прибывших из Таджикистана, где вспышка этого заболевания. На сегодня привит 181 человек. Между тем, только по официальным данным миграционной службы в городе зарегистрировано 259 граждан Таджикистана. Но некоторые таджики не живут по месту регистрации. Поэтому бригады медиков выезжают на рынки, чтобы на месте сделать бесплатные прививки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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