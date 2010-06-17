В нормативном состоянии находится только 17% свердловских дорог

Там обсуждали реорганизацию системы управления дорожным хозяйством в стране, сообщает департамент информационной политики главы региона. Правительство России предлагает воссоздать дорожный фонд по типу инвестиционного фонда. Министр транспорта России Игорь Левитин подчеркнул, что сегодня на дорожную отрасль расходуется 0,8% валового внутреннего продукта, а надо не менее 2-х процентов. Александр Мишарин заявил, что поддерживает создание дорожного фонда и реорганизационные работы системы обслуживания автодорог. По его данным, в Свердловской области 11 200 километров региональных дорог и 23 тысячи километров местных. Из них в так называемом нормативном состоянии находится только 17%. В соответствии с принятыми областью нормативами на их содержание надо соответственно 38 млрд. рублей в год. А в распоряжении имеется лишь 15% от потребности.