В Риге пройдет конкурс по пуганию бобров

Идею конкурса газета формулирует так: "бобров надо чем-то напугать, но не до смерти". Недовольство столичных властей вызвало то, что бобры повреждают деревья, а также сваи берегового укрепления. Мэр Риги Нил Ушаков предложил провести конкурс, чтобы найти способ отпугнуть животных от деревьев и сооружений, которые чиновники хотят защитить.