В Риге пройдет конкурс по пуганию бобров
17 июня 2010, 16:00ОбществоArtem
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Власти Риги готовятся провести конкурс на лучший способ отпугивания бобров, живущих в городском канале.
Идею конкурса газета формулирует так: "бобров надо чем-то напугать, но не до смерти". Недовольство столичных властей вызвало то, что бобры повреждают деревья, а также сваи берегового укрепления. Мэр Риги Нил Ушаков предложил провести конкурс, чтобы найти способ отпугнуть животных от деревьев и сооружений, которые чиновники хотят защитить.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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