Впервые на Урале пройдет открытая продажа арестованного имущества

Распродавать будут автомобили, аудио-, видео- и бытовая технику, сотовые телефоны, компьютеры. На сегодня судебными приставами-исполнителями арестовано и передано на реализацию имущество на полмиллиарда рублей. Все желающие могут ознакомиться с информацией об имуществе, вытсавленном на торги на официальном сайте УФССП по Свердловской области http://r66.fssprus.ru/ .