Впервые на Урале пройдет открытая продажа арестованного имущества
17 июня 2010, 16:17ОбществоArtem
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Как сообщили ЕАН в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, средства, полученные от реализации арестованного имущества, идут в счет погашения долга по исполнительному производству.
Распродавать будут автомобили, аудио-, видео- и бытовая технику, сотовые телефоны, компьютеры. На сегодня судебными приставами-исполнителями арестовано и передано на реализацию имущество на полмиллиарда рублей. Все желающие могут ознакомиться с информацией об имуществе, вытсавленном на торги на официальном сайте УФССП по Свердловской области http://r66.fssprus.ru/ .
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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