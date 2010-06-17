Заразных клещей в г. Нижний Тагил в этом году больше, чем в прошлом
17 июня 2010, 16:42ОбществоArtem
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Пострадавших от укуса клещей в этом году чуть меньше, чем в прошлом, но вот заразных насекомых – больше.
Нижнетагильская вирусологическая лаборатория обследовала около 2-х тысяч клещей. Так называемых вирусоформных среди них почти 8 процентов, тогда как в прошлом году таких было всего 5 процентов. Как рассказали нам в нижнетагильском отделе Роспотребнадзора, с начала сезона за помощью медиков обратились 1808 тагильчан. Диагноз «болезнь Лайма» поставлен в 18-ти случаях. Клещевого энцефалита пока официально не зарегистрировано.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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