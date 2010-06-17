Заразных клещей в г. Нижний Тагил в этом году больше, чем в прошлом

Нижнетагильская вирусологическая лаборатория обследовала около 2-х тысяч клещей. Так называемых вирусоформных среди них почти 8 процентов, тогда как в прошлом году таких было всего 5 процентов. Как рассказали нам в нижнетагильском отделе Роспотребнадзора, с начала сезона за помощью медиков обратились 1808 тагильчан. Диагноз «болезнь Лайма» поставлен в 18-ти случаях. Клещевого энцефалита пока официально не зарегистрировано.