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Заразных клещей в г. Нижний Тагил в этом году больше, чем в прошлом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заразных клещей в г. Нижний Тагил в этом году больше, чем в прошлом

17 июня 2010, 16:42ОбществоArtem
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