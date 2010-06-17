Завтра возможен новый ураган, предупреждает МЧС г. Нижний Тагил
17 июня 2010, 17:15ОбществоArtem
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По их данным, 18-го июня при прохождении холодного атмосферного фронта на территории Свердловской области ожидаются местами грозы, сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра до 27-ми метров в секунду.
Между тем, во время похожей природной стихии в минувший понедельник, по данным тагильских метеорологов, ветер был чуть слабее. Его порывы достигали 24-х метров в секунду. Специалисты советуют закрепить имущество, которое может пострадать от сильного ветра. И не парковать машины под деревьями. Участившиеся погодные катаклизмы уральские синоптики склонны связывать с изменением климата.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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