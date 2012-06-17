ЕВРАЗ НТМК наградил корпоративными стипендиями более 90 студентов базовых учебных заведений.

Все учатся на «хорошо» и «отлично»,а также положительно зарекомендовали себя во время производственной практики наметаллургическом комбинате. Когда молодые люди закончат свои учебные заведения,они гарантированно получат рабочие места в структурных подразделенияхпредприятия.