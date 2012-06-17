ЕВРАЗ НТМК наградил корпоративными стипендиями более 90 студентов базовых учебных заведений.
На днях в Президентском зале Дворца культуры металлургов в Нижнем Тагиле прошло торжественное вручение корпоративных стипендий студентам базовых учебных заведений ЕВРАЗ НТМК. Размер вознаграждения у всех разный, поскольку зависит от успехов в учебе и качества научной работы по техническим направлениям. Максимальная сумма стипендии доходит до 30 тысяч в год.
Как сообщает пресс-служба Администрациигорода, материально поощрили более 90 студентов старших курсов филиалаНижнетагильского технологического института Уральского федерального университета(бывший УПИ), Московского института стали и сплавов, исследовательскогоядерного университета «МИФИ», Нижнетагильского горно-металлургическогоколледжа.
Все учатся на «хорошо» и «отлично»,а также положительно зарекомендовали себя во время производственной практики наметаллургическом комбинате. Когда молодые люди закончат свои учебные заведения,они гарантированно получат рабочие места в структурных подразделенияхпредприятия.
Награждение успешных студентов базовых учебныхзаведений - важная составляющая политики ЕВРАЗа в отношении молодежи, потомучто предприятия заинтересованы в привлечении и удержании молодых специалистов.
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