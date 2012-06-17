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ЕВРАЗ НТМК наградил корпоративными стипендиями более 90 студентов базовых учебных заведений.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЕВРАЗ НТМК наградил корпоративными стипендиями более 90 студентов базовых учебных заведений.

17 июня 2012, 10:00Общество
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