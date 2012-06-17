Тагильчане! Участвуем в городском конкурсе «Цветочный карнавал»!

Заявки на участие нужно предоставить до 23 июля, и в началеавгуста жюри огласит вердикт. Конкурс пройдет в два этапа: первым будет «районный»,в котором принимать решения будут районные конкурсные комиссии, а вторым этапомстанет проведение городского конкурса.

Критерии для отбора лучших клумб заявлены следующие: размер клумбы долженбыть не менее 10 м2 (может быть композиция из нескольких клумб общей площадьюне менее 10 м2); разнообразие цветов и декоративных растений; цветение весьвегетативный период; цветовое решение композиции; оригинальность оформления(многоярусность и другое); клумба должна иметь обрамление; местонахождение клумбы в людном месте;применение элементов декоративного оформления; поддержание чистоты вокругклумбы; доступность.

Отметим, что этот конкурс пройдет как для физических, так и юридических лиц.Номинации, соответственно тоже разные: среди организаций выберут 25 победителей,а среди активных горожан 20. Награждение пройдет в Дни районов.

Добавим, чтобы заявиться на участие, необходимо предоставить две цветныефотографии клумбы размером 10х15 см (2 разных вида) и отчёт о проведении работ,включающий краткое описание выполненных работ, количество посаженных корнейцветочной рассады. Все это нужнопринести в отдел по экологии и природопользованию Администрации города НижнийТагил (проспект Мира, 53, кабинет 209).

Успеховвам, наши городские волшебники, и пусть «Цветочный карнавал» наполнит всевокруг ароматом цветов и самыми яркими красками!

Ноты цветочных ароматов присутствуют во многих марках женского парфюма. Женская парфюмерия- это вообще великая вещь. Если мужчкие ароматы бывают очень резкие, то ценность женского парфюма состоит именно в том, чтобы быть ненавязчивым, но очень запоминающимся. Над этой задачей работают величайшие парфюмеры всех времен.