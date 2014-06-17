Михаил Юрьевич Лермонтов дал тагильским библиотекарям ценный «Совет» (ФОТО)

Напомним, в Центральной городской библиотеке к 200-летию со дня рождения великого поэта подготовили большой проект «Герой вне времени», включающий в себя беседы, конкурсы, флешмобы, литературные гостиные. Чтобы быть более убедительными в работе с читателями, специалисты решили заново открыть для себя Лермонтова, узнать малоизвестные факты его биографии, представить время, в котором он жил, а заодно освоить необычную форму подачи материала.

Организаторами игры стали «студенты» Университета «Библиотекарь читающий». Это объединение профессионалов библиотечного дела, которые ежемесячно уже в течение пяти лет собираются вместе, чтобы обсудить книжные новинки, литературные течения, интересных авторов, вспомнить отечественную и зарубежную классику. Автор и руководитель проекта – заведующая Центром развития и профессиональных коммуникаций Алена Шашкина.

На «маршрут» вышли 34 игрока. Для своих коллег ведущие квеста приготовили викторины, ребусы и, конечно, интересную информацию, приоткрывающую тайну личности гения. Участникам, разделившимся на шесть команд, нужно было с картой в руках отыскать в библиотеке шесть пунктов, выполнить задания и получить в кодовые слова. Каждая площадка была посвящена определенной теме: дуэль, любовь, детство и юность, светская жизнь, путешествия, творчество. Игроки пробовали свои силы в стихосложении, угадывали, что лежит в «черном ящике», вспоминали имена возлюбленных поэта, определяли танец соответствующий музыкальной композиции, учились понимать язык веера, которым в совершенстве владели дамы той эпохи.

Собранные по пути слова позже нужно было расставить по местам в стихотворении Лермонтова «Совет» и получить мудрое напутствие от поэта:

Если, друг, тебе сгрустнется,

Ты не дуйся, не сердись:

Все с годами пронесется -

Улыбнись и разгрустись.

Первой к финишу пришла команда, в которую вошли специалисты отдела массовой работы Центральной городской библиотеки и заведующая филиалом № 1. Победители признались: к этому дню тщательно готовились, даже захватили с собой шпаргалки (что не возбранялось). Свой приз знатоки творчества Лермонтова получат на фестивале в октябре. На праздник пригласят всех тагильчан.