На Вагонке юные тагильчане приняли участие в конкурсе граффити (ФОТО)

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Мой район – цветущий город»; «Будущее района – это молодежь»; «Любимому району – наше творчество»; «Любимые места Вагонки».

В конкурсе рисунков приняли участие 10 человек, а также представители молодежной организации химического завода «Планта» и молодежный актив ДК «Космос». Все участники, безусловно, очень увлеченные и талантливые ребята.

Во время оформления работ на творческой площадке царила атмосфера доброжелательности, ответственности и осмысленности темы конкурса рассказывают в администрации Дзержинского района.

Участники изобразили свое представление о будущем любимого города и района; рисунки получились тематически направленными, яркими и оригинальными.

Особенно запомнились работы Полякова Александра, Пережогина Андрея, Тихонова Евгения.

Всем участникам желаем удачи в последующих творческих работах, совершенствования своего художественного и эстетического мастерства.

МКУ администрация Дзержинского района выражает огромную благодарность ЗАО УБТ-Уралвагонзавод», ИП Перминов А.И., ИП Кузнецов Е.А., магазин «Суперстрой» (директор Винник М.А.), КРЦ «Россия» (директор – Завьялова О.В.) за предоставленную финансовую помощь данного мероприятия.

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