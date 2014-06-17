Парусная регата - необычное развлечение на воде в Москве

Подготовка к участию в регате

Виды регат

Широкий выбор парусных регат предоставляет всем желающим возможность принять участие в запоминающемся мероприятии на воде. Для активного отдыха под парусом не обязательно отправляться к морям и океанам. В Подмосковье парусные регаты проводятся достаточно часто. Так что провести свободное время в выходной день с пользой для здоровья можно в компании близких людей на яхте.