Парусная регата - необычное развлечение на воде в Москве
17 июня 2014, 09:05ОбществоПавел Сидоренко
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Для любителей активного отдыха на воде в компании друзей или родственников прекрасной альтернативой обычным прогулкам на теплоходе будет парусная регата в Москве.
Участие в парусной регате доступно всем категориям граждан. Достаточно пройти короткий инструктаж, чтобы отправиться в захватывающее путешествие под парусом.
Подготовка к участию в регате
Перед тем как прибыть к месту проведения регаты, следует сделать несколько важных шагов.
- Во-первых, необходимо подать заявку на участие в данном мероприятии.
- Далее следует подобрать себе судно, для этого следует воспользоваться услугой аренда яхт в Москве.
- Следующим моментом, который повлияет на итоговую сумму регаты, будет количество участников. Чем больше будет заявок, тем дешевле обойдутся услуги судей, представителей МЧС и оформление различных разрешений.
- Чтобы принять участие в любительской регате, следует пройти инструктаж в день соревнований. Предварительная подготовка может быть проведена в спортивных школах или яхт-клубах.
Виды регат
Регаты в последнее время стали целой индустрией отдыха. Поэтому появилось много различных направлений.
- Корпоративная регата - это великолепное развлечение для сотрудников на свежем воздухе. На одну яхту требуется 5 человек, так что рассчитать количество судов не составит труда.
- В Подмосковье регулярно проводятся любительские регаты. Эти спортивные праздники собирают участников из разных городов и стран, которые любят активный отдых.
- Большие компании друзей могут поучаствовать в соревнованиях под названием дружеская регата.
- Если члены семьи хотят стать единым экипажем, а при большом числе участников целой флотилией, то такая регата будет называться семейной.
- Многим любителям активного отдыха на воде уже недостаточно катаний на гидроциклах или катерах. Получить больший экстрим позволяет индивидуальная регата, которая все больше пользуется спросом у москвичей.
- Особенной областью в гонках на воде становится профессиональная регата. Для участия в настоящем яхтенном спорте требуется большая подготовка, крупные финансовые вложения и настоящая увлеченность.
Широкий выбор парусных регат предоставляет всем желающим возможность принять участие в запоминающемся мероприятии на воде. Для активного отдыха под парусом не обязательно отправляться к морям и океанам. В Подмосковье парусные регаты проводятся достаточно часто. Так что провести свободное время в выходной день с пользой для здоровья можно в компании близких людей на яхте.
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