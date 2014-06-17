Сергей Носов одобрил новые схемы разметки на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Недавно на TagilCity.ru сообщалось, что в Нижнем Тагиле переделают разметку на перекрестке Вагоностроителей-Дзержинского. Как оказалось, этот вопрос начал поднимать один из активистов общественного движения «Тагил без ям» Дмитрий Цыпляков. Но он не остановился на «перекраивании» разметки одного перекрестка и сделал еще несколько подсказок дорожникам, оформив их в соответствующем письме. Обо все по порядку.

1. Перекрёсток проспекта Дзержинского и Ленинградского проспекта

В настоящее время проспект Дзержинского перед перекрёстком с Ленинградским проспектом имеет по две полосы для движения в каждом направлении. Однако в связи с высокой загруженностью перекрёстка в часы пик движение автомобилей по проспекту Дзержинского осуществляется с нарушением ПДД так, как показано на схеме 1:

Таким образом, ширина проспекта Дзержинского достаточна для того, чтобы автомобили выстраивались в три ряда в одном направлении – см. снимок с Google на рисунке 1:

В связи с этим просим рассмотреть предложение об изменении организации движения на проспекте Дзержинского, а именно увеличении числа полос до трёх в направлении от улицы Энтузиастов к Ленинградскому проспекту. Считаем возможным ввести третью полосу, начиная от перекрёстка Дзержинского – Энтузиастов, либо непосредственно перед перекрёстком с Ленинградским проспектом. Это позволит организовать движение на перекрёстке Дзержинского – Ленинградский так, как показано на схеме 2 или схеме 3. На схемах показана необходимая разметка 1.18, разрешающая поворот из средней полосы (соответствующие знаки 5.15.1/5.15.2 не показаны). По предварительным наблюдениям, в часы пик основная масса машин здесь поворачивает с пр. Дзержинского налево.

В настоящее время разметка на ул. Юности и Восточном шоссе, а также в пределах перекрёстка нанесена так, как показано на схеме 4. В часы пик это приводит к несогласованности в действиях водителей. Предлагаем рассмотреть возможность изменения разметки на указанных улицах и в пределах перекрёстка так, как показано на схеме 5 (знаки 5.15.1/5.15.2 не показаны).

В 2014 году на проспекте Вагоностроителей перед перекрёстком с Восточным шоссе разметили три полосы движения вместо двух – см. схему 6.

Будет ли здесь добавлена разметка 1.18 и знаки 5.15.1/5.15.2 для организации движения так, как показано на схеме 7? Де-факто сейчас водители проезжают перекрёсток именно так, но разметка и знаки позволили бы внести окончательную ясность и сделать все манёвры предсказуемыми.

4.​ Участок Восточного шоссе напротив заводоуправления УВЗ

На схеме 8 показано то, что творится сейчас: водители паркуют машины в зоне действия знаков «Остановка запрещена», в том числе не параллельно краю проезжей части. Водители маршрутных такси и автобусов сразу за перекрестком останавливаются так, как хотят, в т. ч. в несколько рядов.

На схеме 9 показаны изменения, которые мы предлагаем рассмотреть: разрешить параллельную парковку (нарушителей эвакуировать), сделать «карман» для остановки автобусов и маршруток. Изменить разметку.

Сегодня на штабном совещании под председательством Сергея Носова активисты получили одобрение со стороны Главы в решении этих вопросов. Сергей Константинович поблагодарил за предоставленные чертежи и их доступный вид, дав задание дорожникам учитывать эти пожелания в дальнейшей работе. Сейчас все схемы переданы в Службу заказчика городского хозяйства, сообщил Никита Чапурин.