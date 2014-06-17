Спустя 8 лет в Нижнем Тагиле открыли проезд на Красноармейской - Серова (ФОТО)
Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось действительно долгожданное открытие проезда с улицы Красноармейская на Серова. Вот уже долгое время там располагается так называемый «долгострой», не только портящий вид города, но и вызывающий неудобства для жителей близлежащих домов.
Огороженное забором место было настоящим препятствием для жильцов домов во дворе между улицами Газетная, Первомайская и Красноармейская, о чем городской портал TagilCity.ru писал.
Напомним, водитель, не знающий этого двора, может заплутать среди наставленных шлакоблоков. Однако у каждого из них, оказывается, есть свое предназначение. Напомним пользователям, улица Газетная, вдоль которой находится двор, имеет одностороннее движение, причем в сторону улицы Первомайская. Проезд по улице Серова – уже лет восемь закрыт, там долгострой. Так, подъезжая во двор с улицы Первомайская и желая его проехать «насквозь», водитель столкнется со шлакоблоком. То же самое произойдет со стороны Красноармейской. Именно сквозной проезд стал главной причиной официальной установки преграды.
По этому поводу высказывали свое мнение и пользователи портала:
Можно сказать беспредел. Просто закрыли дорогу и всё. На Огаркова тоже достали уже своим забором, но там хоть строят, процесс идёт и это видно. А вот Красноармейскую необходимо разгородить. Нет стройки - открыть дорогу людям и проблема поднятая в теме отпадёт сама собой. Вот как раз с решением этого вопроса, будет ясно, есть ли в городе нормальный градоначальник.
В настоящее время проезд открыт, а машины уже вовсю ездят. Фотографии с места:
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