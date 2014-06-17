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Спустя 8 лет в Нижнем Тагиле открыли проезд на Красноармейской - Серова (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спустя 8 лет в Нижнем Тагиле открыли проезд на Красноармейской - Серова (ФОТО)

17 июня 2014, 17:15Общество
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