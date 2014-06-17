Спустя 8 лет в Нижнем Тагиле открыли проезд на Красноармейской - Серова (ФОТО)

Огороженное забором место было настоящим препятствием для жильцов домов во дворе между улицами Газетная, Первомайская и Красноармейская, о чем городской портал TagilCity.ru писал.

Напомним, водитель, не знающий этого двора, может заплутать среди наставленных шлакоблоков. Однако у каждого из них, оказывается, есть свое предназначение. Напомним пользователям, улица Газетная, вдоль которой находится двор, имеет одностороннее движение, причем в сторону улицы Первомайская. Проезд по улице Серова – уже лет восемь закрыт, там долгострой. Так, подъезжая во двор с улицы Первомайская и желая его проехать «насквозь», водитель столкнется со шлакоблоком. То же самое произойдет со стороны Красноармейской. Именно сквозной проезд стал главной причиной официальной установки преграды.

По этому поводу высказывали свое мнение и пользователи портала:

Можно сказать беспредел. Просто закрыли дорогу и всё. На Огаркова тоже достали уже своим забором, но там хоть строят, процесс идёт и это видно. А вот Красноармейскую необходимо разгородить. Нет стройки - открыть дорогу людям и проблема поднятая в теме отпадёт сама собой. Вот как раз с решением этого вопроса, будет ясно, есть ли в городе нормальный градоначальник.

В настоящее время проезд открыт, а машины уже вовсю ездят. Фотографии с места: