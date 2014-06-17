Уралвагонзавод обещает тагильчанам: «Воздух станет чище» (ФОТО)

Для производства комплектующих к подвижному составу и спецтехнике в термическом цехе № 3 используют газорезательные машины немецкого производства, которые работают с легированными и спецсталями. При газовой резке металла выделяются вредные составляющие элементы, которые теперь будут оставаться в фильтрующих устройствах.

Фильтрующее устройство состоит из фильтров разной степени очистки. Все выбросы, которые поступили в фильтр, собираются в два бункера – один для крупных частиц, другой – для более мелких. Собранные вредные вещества утилизируются во время чистки фильтра – один раз в неделю.

В цехе уже знакомы с этой системой. Аналогичная установка эксплуатируется в подразделении с 2012 года. Внедрение еще двух современных фильтрующих устройств позволит полностью исключить выброс загрязняющих элементов от газорезательных машин в атмосферу.

Фотографии предоставлены пресс-слжубой УВЗ

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