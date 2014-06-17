В Нижнем Тагиле обнаружили партию фальсифицированного сливочного масла

Так, было обнаружено нарушение технических регламентов, а именно: в реализации находилось масло крестьянское сладко-сливочного несолёного м.д.ж. 72,5 %, высший сорт, торговой марки «Вамин» в монолитах в количестве 860 кг, упакованное в коробки из гофрированного картона массой нетто 20 кг, изготовленное филиалом ОАО «ВАМИН Татарстан» «Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат», сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований установлено, что масло не соответствует требованиям по органолептическим показателям , вкус и запах посторонний, салистый; цвет неоднородный, состав жировой фазы продукта не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира коровьего. Данная партия исследованного масла сливочного является фальсифицированной рассказали в Роспотребнадзоре.

В отношении заведующей был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Судья постановил, что заведующая виновна в совершении правонарушения. Наказание – штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, что сливочное масло – это продукт, изготовленный из молочных жирных сливок. Оно является чистым молочным органическим жиром. Качественное сливочное масло должно содержать в своем составе необходимое количество минеральных веществ, витаминов, воды и углеводов.

Российское сливочное масло производится в соответствии с ГОСТом 37-91 «Масло коровье. Технические условия» и с ГОСТом Р 52253-2004 «Масло и пасты масляные из коровьего молока. Общие технические условия».

В настоящее время производство настоящего сливочного масла - это высокозатратное дело. Чтобы получить один килограмм настоящего масла, необходимо переработать не менее двадцати килограмм молока, причем самого высокого качества, это процесс дорогостоящий, и чтобы его удешевить, производитель заменяет животный жир на растительный. В основном, это растительные масла (пальмовое, пальмоядровое масло, кокосовое, соевое, кукурузное). Так и получается фальсифицированный продукт, который не только нарушают работу ферментов, клеточных мембран, но и способствуют увеличению уровня холестерина в крови. Повышается риск онкологических заболеваний и возникновения диабета. Поэтому возникает ряд проблем токсиколого-гигиенического характера при введении в рацион питания этих жиров у детей, пожилых людей, людей с болезнями желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы.