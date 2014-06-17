В Нижнем Тагиле стартует Фестиваль японского кино. И комедия, и аниме, и драма

Виталий Скорев, заведующий отделом по кино в «Красногвардейце», рассказал TagilCity.ru, что это событие будет интересно, конечно, тем, кто любит японскую культуру.

Фильмы представлены самые разные. Комедия «Всегда: Закаты на третьей улице -3». Аниме «Ловцы забытых голосов» и третий фильм – это драма «Булочки счастья». Фильмы подбирает посольство Японии. Мы сотрудничаем с культурным центром Японии в Екатеринбурге, они и предоставляют материал.

Кроме того, Виталий сообщил, что 25 июня на закрытие приедут представители центра. В прошлом году, например, они презентовали японскую культуру. Тагильчане учились делать оригами, создавать женские сумочки из платков. Все гости были в восторге.

Я думаю, что зрители устали от засилия американского, не всегда хорошего, и низкопробного российского кино. Мы не забываем о том, что кинематограф очень широк, и другие страны тоже очень хорошо представлены на рынке. Мы предлагаем зрителю познакомиться с кинематографом других стран.

24 июня в 18:00, «Ловцы забытых голосов»

25 июня в 18:00, «Булочки счастья»