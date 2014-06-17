«Звони по России»: уникальная цена на «межгород» для самой большой страны мира

Новая опция дает возможность звонить во все регионы страны бесплатно со 2-й по 10-ю минуту разговора. В частности, для клиентов компании, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области, 10 минутный звонок из Екатеринбурга во Владивосток будет стоить всего 15 рублей, что выгоднее, чем привычные услуги операторов фиксированной связи. При этом благодаря повсеместной доступности мобильной связи, общаться с жителями других городов можно тогда, когда это действительно нужно, без привязки к проводам. В отличие от услуг фиксированной связи, новая опция предоставляется без абонентской платы - клиенту «МегаФона» не придется переплачивать за звонки в другие регионы. Плата за подключение или отключение опции также не взимается.