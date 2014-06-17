«Звони по России»: уникальная цена на «межгород» для самой большой страны мира
«МегаФон» объявляет о запуске революционного предложения для абонентов, часто совершающих звонки за пределы своего домашнего региона. Новая тарифная опция «Звони по России» предлагает существенную скидку на вызовы клиентам любых российских операторов связи.
Новая опция дает возможность звонить во все регионы страны бесплатно со 2-й по 10-ю минуту разговора. В частности, для клиентов компании, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области, 10 минутный звонок из Екатеринбурга во Владивосток будет стоить всего 15 рублей, что выгоднее, чем привычные услуги операторов фиксированной связи. При этом благодаря повсеместной доступности мобильной связи, общаться с жителями других городов можно тогда, когда это действительно нужно, без привязки к проводам. В отличие от услуг фиксированной связи, новая опция предоставляется без абонентской платы - клиенту «МегаФона» не придется переплачивать за звонки в другие регионы. Плата за подключение или отключение опции также не взимается.
Для жителей России, самой большой страны мира, фактор расстояний имеет громадное значение. Не у всех есть возможность приехать к родственникам или друзьям, проживающим за тысячи километров. Многие из нас переезжают в другие регионы на работу или учебу. Теперь, когда стоимость междугородных звонков почти не отличается от стоимости местной связи, расстояния больше не являются преградой для общения комментирует Леонид Савков, директор по маркетингу на массовом рынке «МегаФона»
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Чтобы подключить опцию «Звони по России», достаточно набрать USSD-команду *105*0080# или отправить SMS на номер 0500980. Подробная информация о новой тарифной опции по ссылке.