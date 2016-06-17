Более 6 000 аудиторий Свердловской области находятся под видеонаблюдением во время сдачи ЕГЭ (ФОТО)

В этот день в Нижнем Тагиле школьники сдавали экзамены по информатике и по истории. Специалисты центра обработки данных в г. Екатеринбург показали TagilCity.ru, как проходит экзамен в школе №95, где в конце мая этого года произошла заминка при проведении ЕГЭ.

Камеры видеонаблюдения в классе этой школы Дзержинского района, как и в других регионах страны, установлены в сразу в нескольких местах. Благодаря этому съемка ведется с нескольких ракурсов. Это, по словам специалистов, делается как для фиксации полноценной картины происходящего во время сдачи экзамена, так и для резерва на случай сбоя одной из камер.

На фото: проведение ЕГЭ в школе №95, г. Нижний Тагил.

Наши специалисты следят за тем, чтобы во время проведения экзаменов во всех аудиториях видеонаблюдение велось бесперебойно. Если изображение «сыпется» или пропадает - мы сразу же сообщаем об этом специалистам, занимающимся монтажом и обслуживанием оборудования рассказали TagilCity.ru в центре обработки данных компании «Ростелеком».

Проект по видеофиксации проведения ЕГЭ в России реализуется компанией «Ростелеком» уже третий год. Однако информации о том, чтобы результаты какого-либо из экзаменов были аннулированы из-за проблем с видеонаблюдением, пока нет.

Перед началом записи все носители информации форматируются и проходят необходимые проверки. Во время проведения ЕГЭ ведется дублирование и резервирование рассказал Антон Колпаков, вице-президент макрорегионального филиала «Урал».

Видеозаписи хранятся в ЦОД еще в течение 3 месяцев с даты последнего экзамена: именно такой срок отведен выпускникам и их родителям на подачу апелляций. В течение этих месяцев видеозаписи содержатся вместе со множеством другой информации в специальных условиях.

В помещениях, где расположено оборудование, хранящее данные, соблюдаются особые условия: поддерживаются нужный температурный режим и влажность говорит Александр Чернов, начальник стационарного участка компании-подрядчика.

Один из шести ЦОД России находится именно в Екатеринбурге: в нем среди прочей информации хранятся видеозаписи с камер наблюдения за Единым государственным экзаменом, установленных на территории УрФО и Пермского края. Оборудование позволяет осуществлять порядка 1,2 млн одновременных просмотров интернет-трансляции экзаменов.

На фото: один из пунктов размещения видеозаписей с выборов президента в 2012 году. По оценке специалистов, все видеозаписи с этих выборов составляют в общей сложности порядка 500 лет непрерывного видео.

Перед этим у нас был еще один масштабный проект - съемка выборов президентов в 2012 году. Также у нас была мечта - сделать процедуру сдачи экзаменов в школах прозрачной и объективной. После видеосъемки выборов президента мы поняли, что можем реализовать и этот проект. Он, наверное, один из самых социально-значимых. Нам удалось исключить коррупционную составляющую. В 2014 году, когда видеозапись ЕГЭ велась впервые, было зафиксировано порядка 200 000 потенциальных нарушений. Сейчас работа камер в аудиториях несет еще и важный воспитательный эффект, дисциплинирующий момент рассказывает о проекте Антон Колпаков.

Однако оценку тому, что зафиксируют камеры, дают не сотрудники телекоммуникационной компании - они лишь обеспечивают качественную и полноценную фиксацию данных, а также их хранение. Все решения о нарушениях принимают уже в Рособрнадзоре - именно эта структура следит за легитимностью результатов экзаменов.

Тем временем видеозапись позволяет снизить количество нарушений:

Когда человек понимает, что его действия фиксируются на видео, он несколько раз подумает перед тем, как что-то нарушить. Это работает и на сдаче ЕГЭ уверен Антон Колпаков.

Влияние видеозаписи на эмоциональное восприятие выпускниками экзамена, по мнению родителей, невысоко.

Экзамены сами по себе - стресс. Детей ведут сдавать экзамен в другую школу, в аудиториях находятся незнакомые педагоги. Это, конечно, добавляет волнений. Однако дети, как мне кажется, достаточно спокойно относятся к видеофиксации и не особо переживают по этому поводу. Мы все уже давно привыкли, что нас снимают камеры: в магазинах, на дорогах... Поэтому видеосъемка на экзамене для выпускника - стресс, только если он собирается списывать рассказала TagilCity.ru мама будущего 11-классника Кристина.