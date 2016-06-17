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Более 6 000 аудиторий Свердловской области находятся под видеонаблюдением во время сдачи ЕГЭ (ФОТО)
Сюжеты:
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Более 6 000 аудиторий Свердловской области находятся под видеонаблюдением во время сдачи ЕГЭ (ФОТО)

17 июня 2016, 17:55ОбществоАлександра Логинова
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