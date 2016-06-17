Повторный ремонт фасада стал неожиданностью для жильцов дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Жильцы дома сообщают, что работа по ремонту фасада возобновилась, потому что его не приняла комиссия. Рабочие заново отшлифовали стену и наносят на фасад новый слой штукатурки. Одна из жительниц дома из-за этого уже несколько дней отмывает свою квартиру от пыли:

Когда сделали фасад, мы сняли с окон пленки, которые от пыли защищали, и уехали на весь день за город. Когда вернулись, оказалось, что вся квартира в пыли рассказала тагильчанка.

Редакция TagilCity.ru решила узнать причину повторного ремонта фасада и обратилась за разъяснением к мастеру строительно-монтажных работ Николаю Краусу, который работает в подрядной организации:

Никаких комиссий по сдаче дома ещё не было. Это был наш внутренний контроль качества выполняемых работ. Стараемся добиться максимального качества объяснил он возобновление работ по фасаду.

Тем не менее, такая задержка не очень радует жильцов. Всё потому, что, как сообщают жители дома, рабочие хранят инструменты и некоторые материалы у них в квартирах. Поначалу всё это рабочие оставляли на ночь на чердаке, но потом стали обращаться к жильцам с просьбой оставить инструменты у них. Как они объяснили жильцам, к этому их вынудила кража сварочного аппарата.

Я об этом не слышал. Если даже такая ситуация имеет место, жильцы вполне могут отказать в хранении инструментов у них дома сказал Никола Краус.