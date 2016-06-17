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Повторный ремонт фасада стал неожиданностью для жильцов дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Повторный ремонт фасада стал неожиданностью для жильцов дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 июня 2016, 17:15ОбществоДенис Таратонов
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