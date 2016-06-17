В лесах Свердловской области третий день ищут пенсионерку (ФОТО)
17 июня 2016, 12:10Общество
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74-летняя Кудрина Елена Васильевна пропала в минувший вторник. Она ушла в лес близ поселка Кедровка, что в Березовском городском округе.
Причины, по которым пожилая женщина ушла в лес, неизвестны. По заверениям ее родственников, женщина вполне вменяема. До сих пор поиски пропавшей не дали результатов.
Спасатели призывают всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или координатору поисков: 8 919 383 7882 (Яна). Женщина, скорее всего, нуждается в медицинской помощи.
Напомним, накануне под Североуральском спасатели установили местоположение троих заблудившихся туристов.
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