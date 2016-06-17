В вагонском паспортном столе Нижнего Тагила отказываются вписать в паспорт восьмого ребёнка матери-героини
Дело в том, что программное обеспечение ведомства не рассчитано на то, чтобы записать на один разворот более шести детей.
Мать-героиня планировала внести в свой паспорт данные о младшем сыне спустя две недели после его рождения. Однако последняя строка заполнена настолько размашисто, что внести данные на этот разворот не представляется возможным.
У тагильчанки пятеро сыновей и три дочери. Она хотела бы иметь в своем паспорте данные обо всех своих детях. Более того, закон обязывает указывать в паспорте сведения о детях до 14 лет.
Сотрудники паспортного стола говорят тагильчанке о том, что у неё нет другого выбора, кроме как менять паспорт. Сама мать-героиня категорически этого не желает в силу того, что на это требуется время, а также средства для уплаты государственной пошлины.
Юристы, однако, рекомендуют тагильчанке идти до конца и требовать внесения данных в паспорт вручную, ведь в паспорте предусмотрено 20 строчек для детей.
Если мать-героиня обратится в суд, разбор этого дела не будет лёгким для служителей Фемиды, поскольку нет чёткой схемы правового регулирования подобных вопросов, сообщает Ekbnews.tv.
© Эрик Х., TagilCity.ru