В вагонском паспортном столе Нижнего Тагила отказываются вписать в паспорт восьмого ребёнка матери-героини

Мать-героиня планировала внести в свой паспорт данные о младшем сыне спустя две недели после его рождения. Однако последняя строка заполнена настолько размашисто, что внести данные на этот разворот не представляется возможным.

У тагильчанки пятеро сыновей и три дочери. Она хотела бы иметь в своем паспорте данные обо всех своих детях. Более того, закон обязывает указывать в паспорте сведения о детях до 14 лет.

Сотрудники паспортного стола говорят тагильчанке о том, что у неё нет другого выбора, кроме как менять паспорт. Сама мать-героиня категорически этого не желает в силу того, что на это требуется время, а также средства для уплаты государственной пошлины.

Юристы, однако, рекомендуют тагильчанке идти до конца и требовать внесения данных в паспорт вручную, ведь в паспорте предусмотрено 20 строчек для детей.

Если мать-героиня обратится в суд, разбор этого дела не будет лёгким для служителей Фемиды, поскольку нет чёткой схемы правового регулирования подобных вопросов, сообщает Ekbnews.tv.