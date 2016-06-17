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В вагонском паспортном столе Нижнего Тагила отказываются вписать в паспорт восьмого ребёнка матери-героини
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В вагонском паспортном столе Нижнего Тагила отказываются вписать в паспорт восьмого ребёнка матери-героини

17 июня 2016, 12:30ОбществоПавел Щербина
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