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90 новых лифтов появятся в домах Нижнего Тагила до мая 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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90 новых лифтов появятся в домах Нижнего Тагила до мая 2018 года

17 июня 2017, 15:40Общество
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