90 новых лифтов появятся в домах Нижнего Тагила до мая 2018 года
17 июня 2017, 15:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле готовится к реализации второй этап программы по замене лифтового оборудования.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информация о домах, в которых появятся новые подъемники в период с 2017 по 2018 гг. опубликована на сайте ЖКХ области.
Напомним, что программа по замене лифтов стартовала в 2016 году. На текущий момент в городе заменили уже 100 лифтов. До мая 2018 года запланировано заменить еще 90.
Новые подъемники появятся в домах по ул. Космонавтов, Ильича, Алтайская и др.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей