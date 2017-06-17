90 новых лифтов появятся в домах Нижнего Тагила до мая 2018 года

Информация о домах, в которых появятся новые подъемники в период с 2017 по 2018 гг. опубликована на сайте ЖКХ области.

Напомним, что программа по замене лифтов стартовала в 2016 году. На текущий момент в городе заменили уже 100 лифтов. До мая 2018 года запланировано заменить еще 90.

Новые подъемники появятся в домах по ул. Космонавтов, Ильича, Алтайская и др.