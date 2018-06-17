Члены поискового отряда награждены за спасение пропавших 4 января в Кушве детей

Розыск пропавших детей проходил под началом заместителя главы администрации Кушвинского городского округа Сергея Клиросова при участии начальника полиции Эдуарда Иванова и замначальника отдела полиции ПДН Юлии Профатило.

В лесу детей обнаружила группа в составе добровольцев Дениса и Натальи Аристовых, сотрудников МЧС Максима Саулькина, Ивана Хохлова и Леонида Демченко.

Замглавы администрации и члены полиции, добровольцы и сотрудники МЧС удостоены нагрудного знака МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС». Начальник Кушвинского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Алексей Терех поблагодарил всех членов розыскного мероприятия за оперативное реагирование и спасение жизни детей, сообщает «Уральский меридиан».