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Члены поискового отряда награждены за спасение пропавших 4 января в Кушве детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Члены поискового отряда награждены за спасение пропавших 4 января в Кушве детей

17 июня, 12:30Общество
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