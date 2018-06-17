Члены поискового отряда награждены за спасение пропавших 4 января в Кушве детей
15 июня в Кушве представлены к наградам МЧС члены поисковой операции по розыску подростков в Свердловской области 4 января 2018 года.
Розыск пропавших детей проходил под началом заместителя главы администрации Кушвинского городского округа Сергея Клиросова при участии начальника полиции Эдуарда Иванова и замначальника отдела полиции ПДН Юлии Профатило.
В лесу детей обнаружила группа в составе добровольцев Дениса и Натальи Аристовых, сотрудников МЧС Максима Саулькина, Ивана Хохлова и Леонида Демченко.
Замглавы администрации и члены полиции, добровольцы и сотрудники МЧС удостоены нагрудного знака МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС». Начальник Кушвинского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Алексей Терех поблагодарил всех членов розыскного мероприятия за оперативное реагирование и спасение жизни детей, сообщает «Уральский меридиан».
Напомним, что два мальчика, которые пропали в районе города Кушвы 4 января 2018 года, были найдены живыми и невредимыми.
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