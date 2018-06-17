Экс-глава администрации Октябрьского района скончался в Екатеринбурге

В 1969 году Сергей Николаевич начал карьеру на Свердловском электромеханическом заводе, затем на заводе «Электроавтоматики» и прошёл путь от фрезеровщика до главного механика.

С 2004 по 2011 год он возглавлял администрацию Октябрьского района Екатеринбурга. Как сообщает URA.RU, за время нахождения на посту Сергею Николаевичу удавалось выстраивать доверительную связь между жителями и местной властью, находить стратегически верные пути развития всех отраслей жизни района.

Сергей Николаевич Назаров был без преувеличения профессионалом самого высокого уровня. Человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением коллег указано в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга.