Собака прожила два месяца в тундре и вернулась к хозяйке (ФОТО)

Виктория Ежикова является координатором детского инклюзивного клуба ездового спорта и канетерапии. В апреле екатеринбурженка вместе с героем книги рекордов Гиннеса Андреем Меньшиковым организовала путешествие на Ямал, чтобы рассказать местным детям об истории собачьих упряжек и провести несколько занятий. Вместе с Викторией на Ямал поехали ее 5 ездовых собак, среди которых была лайка Аяна.

Экспедиции предстояло пройти 10 тысяч километров, 200 километров из которых − на собачьих упряжках. Когда путешественники встали на очередную стоянку, ночью пропала лайка Аяна. По словам хозяйки, она сломала карабин и убежала в тундру.

К поиску собаки подключились друзья Виктории, местные жители, полицейские и добровольцы. Собака вышла к людям в июне, спустя два месяца с момента пропажи сообщает, «Комсомольская правда».

Виктория Ежова считает, что в тундре собака питалась куропатками, ведь у данной породы хорошо развиты охотничьи инстинкты. Сейчас собака передана Андрею Меньшикову и скоро отправится к своей хозяйке на Урал.