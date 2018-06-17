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Сухоложский экс-сотрудник ГИБДД признан невменяемым после стрельбы по прохожим
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сухоложский экс-сотрудник ГИБДД признан невменяемым после стрельбы по прохожим

17 июня, 13:50Общество
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