Сухоложский экс-сотрудник ГИБДД признан невменяемым после стрельбы по прохожим
17 июня, 13:50Общество
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Бывший сотрудник ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял с балкона квартиры прохожего в феврале 2018 года, отправится на принудительное лечение.
В ходе расследования происшествия в Сухом Логе в феврале 2018 года экс-сотрудник ГИБДД был направлен на прохождение медицинской экспертизы, в ходе которой был признан невменяемым. Сухоложский суд постановил отправить бывшего сотрудника правоохранительных органов на принудительное лечение.
Напомним, что в ночь на 27 февраля пьяный мужчина открыл стрельбу в Сухом Логу с балкона на третьем этаже. Прохожий получил тяжелые ранения головы и туловища.
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