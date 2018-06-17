Сухоложский экс-сотрудник ГИБДД признан невменяемым после стрельбы по прохожим

В ходе расследования происшествия в Сухом Логе в феврале 2018 года экс-сотрудник ГИБДД был направлен на прохождение медицинской экспертизы, в ходе которой был признан невменяемым. Сухоложский суд постановил отправить бывшего сотрудника правоохранительных органов на принудительное лечение.