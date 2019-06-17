Екатеринбуржец получил 3 года колонии за применение насилия в отношении полицейского
Сегодня, 19:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Екатеринбурга приговорен к 3 годам 6 месяцам колонии за то, что ударил по голове полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В апреле 2019 года сотрудники одного из отелей Екатеринбурга вызвали полицию, поскольку трое мужчин в помещении начали скандалить.
На требование правоохранителей предъявить документы, 34-летний екатеринбуржец ударил головой, а затем кулаком в лицо одного из полицейских. Сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму.
С учётом рецидива преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
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