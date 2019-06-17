Екатеринбуржец получил 3 года колонии за применение насилия в отношении полицейского

В апреле 2019 года сотрудники одного из отелей Екатеринбурга вызвали полицию, поскольку трое мужчин в помещении начали скандалить.

На требование правоохранителей предъявить документы, 34-летний екатеринбуржец ударил головой, а затем кулаком в лицо одного из полицейских. Сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму.