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Генерал-майор запаса назвал причины катастрофы «Суперджета» в Шереметьево
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Генерал-майор запаса назвал причины катастрофы «Суперджета» в Шереметьево

Сегодня, 21:49ОбществоФото: wikimedia.org
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