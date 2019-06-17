Генерал-майор запаса назвал причины катастрофы «Суперджета» в Шереметьево

В отчете подтверждается версия с ударом молнии в носовую часть фюзеляжа и датчики угла атаки также были. Также в докладе сказано об отказе системы автопилота и потери связи с диспетчером. И командир рейса Денис Евдокимов принял логичное решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает издание «Новые известия».

Но, несмотря на явные доказательства, лоббисты «Суперджета» продолжают настаивать на влияние человеческого фактора, а не технических неполадок. Так, министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что все системы самолета работали в штатном режиме. Но до удара молнии. По статистике, в каждый коммерческий рейс раз в год попадает разряд. Но к таким страшным последствиям это не приводит.

Заступается за «Суперджет» и вице-премьер Юрий Борисов, который уверен в отсутствии неполадок у самолета. По его словам, попадание молнии не могла спровоцировать отказ систем, так как «Суперджет» имеет «серьезный запас прочности».

Но совсем другую точку зрения высказал генерал-майор в запаса Магомед Толбоев. Он подчеркнул, что не верит ни единому слову МАК и Росавиации, так как первые - одни из самых продажных структур во главе с Нерадько. «Суперджет» - убийца и абсолютно тупой самолет, - подчеркнул он. Если ничего не сделать, то эти аппараты и дальше продолжат губить жизни людей.

Молния, отказ систем, возвращение в Шереметьево, медленное реагирование служб аэропорта - это все соединилось в роковую цепочку из за которой жизни лишился 41 пассажир рейса Москва-Мурманск. Но отвечать за это людям все же придется. И в данной ситуации выгоднее свалить вину на пилотов чтобы скрыть причастность более высокопоставленных лиц к трагедии.