ГИБДД убрала табличку «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

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Табличку «Город бесов», появившуюся 17 июня на въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово, демонтировали, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Соответствующее предписание было выдано дорожникам, занимающимся обслуживанием данного участка.
Как пояснили в ГИБДД, за данное действие предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Ответственность может грозить только в случае установления личностей, разместивших табличку.
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