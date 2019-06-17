Имена лучших медиа-менеджеров России будут названы 4 июля

Основатель премии «Медиа-Менеджер России» Джемир Дегтяренко рассказал о современных реалиях в медиабизнесе. По его словам, сегодня мы можем наблюдать чуть ли не революцию в отрасли, пишет издание «Новые известия».

У аудитории меняется восприятие, модернизируются носители информации, появляются новые инновационные платформы. В частности, Дягтеренко подчеркнул развитие голосовых помощников, таких как Alexa или Алиса. Сегодня, добавил он, мы можем стать свидетелями формирования роботожурналистики: компьютеры научились моделировать голоса и лица ведущих, а IT- специалисты способны создать 3D газету, которая поместится на ладони.

Вместе с этим к крупным компаниям приходит понимание важности коммуникаций. Дягтеренко подчеркнул, что ведущие мировые компании уже поняли это и давно начали включать в ведущий совет директоров специалистов из области PR. Коммуникации заняли главную нишу в работе компании и теперь от них во многом зависит успех.

Организаторы Премии всегда находятся в курсе событий. Постоянно появляются новые номинации, а в них выставляется все больше и больше инновационных проектов.

На данные момент лауреатами премии заявлены более 700 номинантов. Здесь не только медиаменеджеры, но и бизнесмены, инвестирующие в медиапроекты.

Также проведет шестое ежегодное награждение в очень важной номинации «Социальная ответственность медиабизнеса».

Дягтеренко отметил, что шансы на победу здесь есть у всех, как у медиа гигантов так и у новичков. Достойный кандидат никогда не останется без внимания. Также у премии нет проблем с интеграцией: регулярно меняется состав жюри, появляются новые лауреаты.

Одним из организаторов премии является Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), исполнительный директор которой сам Джемир Дегтяренко. Это одна из старейших профессиональных ассоциаций. За последние 15 лет организация провела более 200 мероприятий, участниками которых стали более девяти тысяч медиаменеджеров. Эта цифра - рекордная по количество выстроенных работающих региональных связей.