Корпорация Рустама Тарико укрепляет позиции водочного бренда №1

За январь-март 2019 года объем продаж в мире возрос на 14% и составил 7,23 миллионов и девять литров коробов.

Рекордное число продаж зафиксировано на родине бренда – в России. Так, по итогам первого квартала этого года объем продаж алкогольной продукции составил 1,83 миллион и девять литров коробов. Данный показатель на 12,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Также положительная динамика роста холдинга Тарико зафиксирована и на европейских рынках, сообщают “Известия”. В частности, лучшие показатели отмечены в Польше. Здесь показатель EBITDA достиг рекордных 51,5%. Объемы продаж увеличились на 13,1% и достигли 4,4 миллионов девятилитровых коробов. Этому способствовали изменения коммерческих условий для ключевых клиентов холдинга.

Также в период с января по март текущего года продажи на 85 международных рынках возросли на 20% - до одного миллиона девятилитровых коробов.

Валовая выручка «Руста» составила 419,5 миллионов долларов США, что демонстрирует прирост в 1,6%. Показатель EBITDA также увеличился на 21,7% и составил 11,2 миллиона долларов.

Кроме того, в текущем году в холдинге Рустама Васильевича Тарико произошли крупные кадровые перестановки. Так, ранее занимавший должность вице-президента по продажам Алексей Гулевич был назначен генеральный директором «Руста». До работы в корпорации Тарико, Гулевич был коммерческим директором в Coca-Cola, а также директором по продажам в белорусском отделении Heinz. Теперь в должностные обязанности Гулевича будут входить все аспекты консолидированного холдинга «Русь» на территории России, а также стратегическое планирование и операционное управление компанией.

Развитие водочного бизнеса Тарико также положительно отражается на на его банке «Русский Стандарт». Так, на сегодня клиентами банка стали уже 26 миллионов человек. Совокупные объем выданных займов достиг почти 57 миллиардов долларов США. Также банк Тарико имеет эксклюзивные права на эквайринг American Express в России и может выпускать карты линии Центурион. Кроме этого, «Русский стандарт» важный партнер Diners Club International в области выпуска и обслуживания карт платежной системы на территориях России и Украины.

Сегодня банк «Русский стандарт» делает ставку на сформировавшуюся за долгие годы базу клиентов. На данный момент она насчитывает более 29,7 миллионов человек. Ведущая точка роста кредитного портфеля. А также гарантия качества услуг основываются на повторном кредитовании постоянных клиентов банка. Так, в предложениях кредитных продуктов банка «Русский Стандарт» делают упор на перекредитования постоянных клиентов с хорошей кредитной историей и дисциплиной. Им всегда предлагаются самые выгодные предложения.

Общий оборот средств по банковским картам «Русского Стандарта» по итогам прошлого года превысил отметку в 61,3 миллиарда рублей. Всего банк выдал 712 тысяч потребительских займов на общую сумму 51,2 миллиарда рублей. Кроме того, портфель депозитов физлиц стабильно находится на благоприятном уровне – на начало 2019 года его объем составил более 180 миллиардов рублей.

Генеральный директор Группы компаний «Руст» Павел Меркуль подчеркнул, что с приходом Гулевича на новый пост позволит по-новому развивать менеджмент внутри холдинга.

Кроме того, компания «Русский Стандарт Водка», признанная одним из ведущих и успешных брендов в портфеле «Руст», победила в конкурсе «Экспортер года». Заслуженный приз она получила в ходе проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).