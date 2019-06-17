Куйвашев и Высокинский высказались о табличке «город бесов»

Сегодня, 17 июня, при въезде в Екатеринбург появилась табличка «город бесов». Сотрудники ГИБДД демонтировали знак буквально через полчаса. Автору надписи грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «Говорит Москва» назвал табличку обычной провокацией. По словам главы уральской столицы, виновников будут искать.

Я считаю, что для города ничего хорошего в этом нет. Мы будем следить, чтобы надписи не появлялись, это наша работа, сказал Высокинский.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram назвал знак шуткой креативных граждан и призвал «не раздувать тему». По мнению главы региона, лучше повесить на въезде табличку «город храбрых».