Куйвашев и Высокинский высказались о табличке «город бесов»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил переименовать Екатеринбург в «город храбрых», а мэр города Александр Высокинский назвал знак «город бесов» обычной провокацией.
Сегодня, 17 июня, при въезде в Екатеринбург появилась табличка «город бесов». Сотрудники ГИБДД демонтировали знак буквально через полчаса. Автору надписи грозит штраф до 10 тысяч рублей.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «Говорит Москва» назвал табличку обычной провокацией. По словам главы уральской столицы, виновников будут искать.
Я считаю, что для города ничего хорошего в этом нет. Мы будем следить, чтобы надписи не появлялись, это наша работа, сказал Высокинский.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram назвал знак шуткой креативных граждан и призвал «не раздувать тему». По мнению главы региона, лучше повесить на въезде табличку «город храбрых».
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Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. ⠀ Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя. ⠀ Во-вторых, дорогие екатеринбуржцы, давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему. Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. ⠀ В общем, не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых».
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Напомним, что выражение «город бесов» употребил журналист Владимир Соловьев, комментируя акцию протеста против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.