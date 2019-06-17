В Екатеринбурге экспертиза признала приличным слово «мусор» в отношении полицейского

Жителю Екатеринбурга Станиславу Мельниченко предъявляли обвинение по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». По версии следствия, участник акции оскорбил сотрудника отделения по связям со СМИ УМВД Евгения Крюкова.

Эксперт Е. Л. Шамшурина, анализировавшая лексику обвиняемого, заключила, что сказанное в отношении полицейского слово «мусор» не является неприличным. В другой нецензурной лексике, по мнению эксперта, содержатся признаки неприличности выражения.