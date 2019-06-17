В Екатеринбурге экспертиза признала приличным слово «мусор» в отношении полицейского
Сегодня, 16:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге за оскорбление полицейского предъявили обвинение участнику акции у Театра драмы. Эксперт, который анализировал лексику обвиняемого, не нашел в слове «мусор» признаков неприличной формы выражения, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Жителю Екатеринбурга Станиславу Мельниченко предъявляли обвинение по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти». По версии следствия, участник акции оскорбил сотрудника отделения по связям со СМИ УМВД Евгения Крюкова.
Эксперт Е. Л. Шамшурина, анализировавшая лексику обвиняемого, заключила, что сказанное в отношении полицейского слово «мусор» не является неприличным. В другой нецензурной лексике, по мнению эксперта, содержатся признаки неприличности выражения.
Напомним, с 13 по 19 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины. 16 июня екатеринбургская епархия отказалась от возведения собора в сквере у Театра драмы.
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