В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях

Поводом для возмущения стало выражение Колесникова:

Не будет храма — будут мечети, еще одну Швейцарию получите. Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном.

Председатель духовного управления мусульман Артур Мухутдинов написал Колесникову, что своими словами депутат разжигает религиозную вражду. По мнению председателя, в словах депутата прослеживается «попытка представить мечеть как нечто заведомо нежелательное».

В письме к депутату также говорится, что высказывание ставит под сомнение светский характер России.