В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях
Сегодня, 17:48ОбществоФото: пресс-службы Екатеринбургской городской Думы
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Свердловское мусульманское сообщество возмутило выражение о мечетях, которое сказал депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, сообщает издание Ура.ру.
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Поводом для возмущения стало выражение Колесникова:
Не будет храма — будут мечети, еще одну Швейцарию получите. Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном.
Председатель духовного управления мусульман Артур Мухутдинов написал Колесникову, что своими словами депутат разжигает религиозную вражду. По мнению председателя, в словах депутата прослеживается «попытка представить мечеть как нечто заведомо нежелательное».
В письме к депутату также говорится, что высказывание ставит под сомнение светский характер России.
Имам-мухтасиб Свердловской области предложил Колесникову публично объяснить свою позицию.
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