Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
831491745753dcb88bd00f7404ddd6b4 900x

В Екатеринбурге мусульмане раскритиковали депутата за слова о мечетях

Сегодня, 17:48ОбществоФото: пресс-службы Екатеринбургской городской Думы
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»