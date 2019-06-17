В Екатеринбурге пайщиков «Бухты Квинс» расселят в дома «Атомстройкомплекса»

Решение о переселении 12-ти человек, которые не дождались начала второй очереди строительства, было озвучено вице-губернатором Сергеем Бидонько на пресс-конференции 17 июня. Аналогичным образом в правах будут восстановлены от 700 до 800 человек, что составляет около восьми долгостроев. Бидонько заверил, что «хуже не будет».

Первая очередь строительства в «Бухте Квинс» снята с учёта, но часть дольщиков требует отменить решение о снятии, так как считают, что дом, в который их заселили, построен некачественно. Вопрос с этими жильцами областное правительство будет решать отдельно.