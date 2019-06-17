В Екатеринбурге пайщиков «Бухты Квинс» расселят в дома «Атомстройкомплекса»
Обманутые дольщики второй очереди «Бухты Квинс» уверены, что не получат свои квартиры. Дома так и не начали строить, а по решению областного правительства людей переселили в дома, принадлежащие «Атомстройкомплексу», сообщает «ЕТВ».
Решение о переселении 12-ти человек, которые не дождались начала второй очереди строительства, было озвучено вице-губернатором Сергеем Бидонько на пресс-конференции 17 июня. Аналогичным образом в правах будут восстановлены от 700 до 800 человек, что составляет около восьми долгостроев. Бидонько заверил, что «хуже не будет».
Первая очередь строительства в «Бухте Квинс» снята с учёта, но часть дольщиков требует отменить решение о снятии, так как считают, что дом, в который их заселили, построен некачественно. Вопрос с этими жильцами областное правительство будет решать отдельно.
Напомним, что строительство «Бухты Квинс» началось в Екатеринбурге в 2008 году. Компания получила от пайщиков 150 млн рублей, после заморозила строительство и прекратила свою деятельность. Совладельцем подрядчика до 2013 года выступал бард Александр Новиков, который смог доказать в суде, что не был в курсе мошеннических действий своих партнёров по бизнесу.