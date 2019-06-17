В Екатеринбурге после травмирования ребенка в аквапарке возбудили уголовное дело
Сегодня, 14:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет по городу Екатеринбургу возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если эти деяния совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», сообщает пресс-служба ведомства.
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Напомним, в минувшие выходные в аквапарке «Лимпопо» в столице Урала трехлетняя девочка упала на скользкой поверхности, в результате падения ребенок получил травму головы и был госпитализирован.
Следователи установят круг ответственных лиц, которые должны обеспечивать безопасность посетителей, опросят свидетелей. Ребенок пройдет экспертизу для установления степени вреда здоровью.
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