В Кировграде управляющая компания выдавала справки за отдельную плату

Тарифы, как было установлено, ввёл исполняющий обязанности директора «УК МЖД» в 2015 году. С физических лиц, согласно прейскуранту, взималась плата за выдачу различного рода справок: с места жительства для предоставления в суд, для приватизации, обмена или продажи квартиры, в БТИ, для оформления наследства, для получения различных пособий, для предъявления в пенсионный фонд, бытовой характеристики. Также сотрудники УК платно выдавали справки на утрату паспорта, оформление пакета документов на регистрацию по месту жительства и на снятие с регистрационного учета.