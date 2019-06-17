В Нижнем Тагиле 22 июня включат сирены

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В День памяти и скорби, 22 июня, в Нижнем Тагиле включат электросирены, сообщает ЕДДС.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 июня 1941 началась Вторая мировая война, в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти, повсеместно будут включены сирены. Звуковой сигнал будет длиться 1 минуту, оповещатели включат в 12.00 по местному времени.
Горожан призывают не беспокоиться и почтить память погибших минутой молчания.
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