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В Нижнем Тагиле 22 июня включат сирены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле 22 июня включат сирены

Сегодня, 10:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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