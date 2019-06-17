В Свердловской области счетная палата выявила нарушения в работе школ
Сегодня, 18:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Счетная палата проверила 97 школ в Свердловской области. Отчет о проверке опубликован на сайте ведомства.
В нескольких школах не работает достаточное количество психологов и специалистов, входящих в состав психолого-медико-педагогических комиссий. Эти нарушения касаются обучения детей-инвалидов. Также было выявлено, что в школах не используют оборудование, приобретённое в рамах проекта по реабилитации и абилитации инвалидов.
Кроме того, были обнаружены и иные нарушения законов, в частности закона о госзакупках, о бухучете.
После проведенной проверки счетная палата направила представления в УФАС, в министерство по управлению госимуществом и в министерство образования и молодежной политики региона.
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