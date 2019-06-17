Владислав Пинаев показал свердловским СМИ, как Нижний Тагил готовится к 300-летию

Первым объектом, куда привезли свердловских журналистов, стала школа № 100: работы там вышли на финишную прямую. Заместитель гендиректора генподрядчика Виталий Ветров показал классы, в которых уже укладывают линолеум, а также техпомещения — там уже частично уложен кафель. Самая высокая степень готовности — у столовой и пищеблока. Подрядчик не сомневается, что объект будет сдан в срок. Глава города также верит, что уже 1 сентября школьники войдут в двери здания на первые уроки.

Директор образовательного учреждения Дмитрий Язовских сообщил, что на данный момент в школе приняли 915 заявлений о намерениях от будущих учеников. Воспитанников будут обучать около 70 педагогов: сейчас каждый день проходят собеседования с кандидатами.

Не хотелось бы сделать уклон на принятие учителей из других школ города, чтобы первого сентября все заведения остались без педагогов. Задача стоит в привлечении молодых специалистов, людей со стороны. Нам есть, что предложить. Это уникальные условия работы, на этом нужно сделать акценты, отметил Владислав Пинаев.

Затем журналистов привезли на площадку, где три недели назад начались работы по строительству детского сада на 170 мест. Объект возводят на Муринских прудах. Всего здесь будет восемь групп, две из которых — ясельные. Мэр города отметил, что потребность в детских садах у района есть, так как это самая густонаселённая территория города.

На стройплощадку садика на 90 мест в микрорайоне Запрудный подрядчик зайдёт в ближайшее время: после 21 июня с фирмой-победителем будет заключён контракт.

Мы уверены, что проект пройдёт госэкспертизу, так как он типовой, подготовлен нашим МУПом. В дальнейшем будем выходить к губернатору с просьбой о включении нас в план финансирования по федеральной программе, согласно которой в следующем году построят ещё три садика. Также мы готовы выйти на реконструкцию с ещё двумя школами — № 85 и № 24. Надеюсь, что программа сохранится, сообщил глава.

Рассказывая журналистам о «строительном буме» в Нижнем Тагиле, Пинаев сообщил, что 18 июня запланирована встреча с потенциальными инвесторами строительства микрорайона «Александровский».

Пока держу информацию об инвесторах в тайне, приезжает достаточно много серьёзных предпринимателей. Мы должны будем снова отыграть земельный участок. На сегодняшний день всё ещё находимся в судах по расторжению действующего контракта. Хотелось бы уже стройку там увидеть. Тот проект, который был утверждён на градостроительном совете, использоваться нами не будет с большой долей вероятности: предложенные проекты планировок экономически не выгодны предпринимателям, рассказал Владислав Пинаев.

Далее мэр показал журналистам место, от которого начнется строительство моста через Тагильский пруд. Согласно проекту, путепровод будет выходить на перекресток Уральского и Октябрьского проспектов, что, по словам главы, создаст в городе ещё одну транспортную артерию, в том числе на случай ЧС. Мэр напомнил, как в ноябре 2018 года город встал в многокилометровую пробку из-за аварийного отключения на трамвайной линии.

Важно иметь ещё один объезд, чтобы жители ГГМ могли добраться как на Вагонку, так и в центр города, пояснил глава.

Владислав Пинаев отметил, что строительство моста уже заинтересовало инвесторов, которые рассматривают территорию близ путепровода для размещения своего бизнеса.

Во время визита в парк Народный глава города сообщил о строительстве там верёвочного экстрим-парка. Реализацией проекта займётся инвестор — фирма «Эльф-парк» из Екатеринбурга. Подобный комплекс уже возведён в Перми и пользуется популярностью у любителей активного отдыха.